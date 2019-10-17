Брэнсон показал форму для космических путешественников. Ее сравнили с костюмами из «Стартрека»

Одежду для полета в космос представили компании Virgin Galactic и Under Armour. В Сети тут же отметили схожесть формы с костюмами из «Стартрека».

«Сегодня мы представили коллекцию космической одежды от Virgin Galactic для астронавтов. Комплект состоит из базовой одежды, скафандра, обуви, тренировочного костюма и ограниченной серии курток», — написано в сообщении компании в Twitter. В фотосессии принял участие владелец Virgin Galactic — Ричард Брэнсон.

Комментаторы тут же сравнили разработанную форму с одеждой команды из фильма «Стартрек».

«Очень похожа на форму команды из «Стартрека».

Источник фото: Twitter

«Очень хорошо, мне два, пожалуйста», «Можно мне, пожалуйста, лимитированную куртку», «Будет ли униформа представлена в розовом цвете», — писали пользователи Сети в Twitter.

Некоторые комментаторы предположили, что Ричард Брэнсон вдохновился костюмами персонажей из «Звездных войн».

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Униформа Virgin Galactic и Under Armour создана для людей, которые собираются отправиться в космическое путешествие на корабле SpaceShipTwo в 2020 году. Об этом сообщил портал Space.com. Сам Брэнсон заявил, что ему всегда нравилась одежда космонавтов.

«Мне особенно нравится то, что, надевая этот костюм, я чувствую, что уже скоро отправлюсь в космос», — сказал он.