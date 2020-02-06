Назван топ-3 самых популярных брендов одежды в мире

Самым популярным брендом одежды в мире вновь признали итальянский Off-White. Вторая строчка также оказалась за итальянцами — модный дом Gucci сместил с этого места французскую Balenciaga.

О таком раскладе свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, которая проводит анализ потребительского поведения в индустрии моды.

Для того, чтобы вычислить победителя специалисты изучали миллионы запросов пользователей Сети в поисковиках, соцсетях и на сайтах онлайн-ретейлеров. В результате было установлено, что в четвертом квартале прошлого года лидером оказался Off-White. Этот итальянский бренд был первым и в третьем квартале 2019-го.

Эксперты считают, что этому поспособствовало изменение логотипа компании и появление нового бутика в Майами. Не последнюю роль в популярности Off-White, по мнению экспертов, сыграла свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин — модель была в платье этого бренда.

Второе место у итальянского модного дома Gucci. Французская Balenciaga ушла на третью строчку рейтинга. В топ-10 самых востребованных компаний индустрии моды вошли Moncler, Versace, Fendi и Prada.