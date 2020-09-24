Бренд Uncle Ben’s сменит название и логотип из-за расовых стереотипов

Борьба с расовыми стереотипами в США меняет давно существующие правила и бренды. Из-за дискриминации другой станет всем известная торговая марка Uncle Ben’s.

Американская компания Mars решила сменить для нее не только название, но и логотип. Марку хотят назвать Ben’s Original, а с упаковок риса, которые под ней выпускают, исчезнет пожилой темнокожий мужчина в галстуке-бабочке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы выслушали тысячи мнений потребителей, наших партнеров и других заинтересованных сторон со всего мира. Мы понимаем несправедливость, которая была связана с именем и лицом предыдущего бренда, и, как было объявлено в июне, взяли на себя обязательство измениться», — сказала президент Mars Food Global Фиона Доусон.

Товары Ben’s Original в новых пачках появятся в магазинах уже в следующем году. Mars также намерен направить 2,5 миллиона долларов на программы образования и питания для студентов Гринвилла, штат Миссисипи. Там более 40 лет производят товары под маркой Uncle Ben’s, а большинство горожан — афроамериканцы.

В беседе с The Wall Street Journal Доусон подчеркнула, что новое название торговой марки созвучно старому, чтобы сохранить узнаваемость бренда. Обращение «дядя», по ее словам, ранее в США носило уничижительный характер по отношению к чернокожим мужчинам. Ассоциироваться с ним бренд не хочет.

Торговая марка Uncle Ben’s появилась в 1947 году. Прототипом для лица бренда стал афроамериканец Фрэнк Браун, работавший метрдотелем в ресторане Чикаго.

О ребрендинге Mars заявил на фоне массовых протестов последователей движения Black Lives Matter. Американцы вышли на улицы после гибели темнокожего жителя США Джорджа Флойда при задержании полицейскими.