Бренд Marks & Spencer решил уйти из России

Британский бренд одежды Marks & Spencer решил полностью закрыть бизнес в России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Он прекратил поставки в марте, но не ушел полностью, так как турецкая компания FiBA управляла 48 магазинами со штатом 1200 человек по франшизе. Однако теперь британцы решили отказаться от франчайзинговых контрактов.

«Это произошло после того, как Marks & Spencer сообщил о прибыли до налогообложения в размере 392 миллионов фунтов стерлингов за год до 2 апреля — по сравнению с убытком в размере 209 миллионов фунтов стерлингов в предыдущем году», — сообщили журналисты.

Marks & Spencer проработал в России 17 лет. В феврале компания заявляла, что в случае полного ухода из страны потеряет 31 миллион фунтов стерлингов, что составляет почти 2,2 миллиарда в пересчете на рубли. Представители бренда признали, что и сейчас на фоне общего экономического кризиса возможно замедление роста продаж. На бизнес оказывают давление производственные, транспортные, грузовые расходы, проблемы с поставками в Китае, снижение доходов клиентов и другие факторы.