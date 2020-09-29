Бренд Estée Lauder заплатит NASA $128 тысяч за рекламную съемку сыворотки для кожи в космосе

На борт Международной космической станции отправят 10 пузырьков с косметическим средством. Астронавты будут их фотографировать в течение четырех часов. Один из снимков сделают на фоне панорамного иллюминатора в отсеке управления станцией. Компания будет постить эти фотографии в соцсетях.

Один из побывавших в космосе пузырьков с сывороткой весной планируют продать на благотворительном аукционе.

По данным издания, рецессия на фоне пандемии коронавируса заставила многие бренды творчески относиться к рекламе. Потребители серьезно сократили свои расходы, поэтому увлечь их стандартными рекламными трюками сейчас сложно.

В компании подчеркнули, что такого до них никто не делал. Фотосессия на орбите Земли стоит столько же, сколько рекламные посты на странице какой-нибудь знаменитости.