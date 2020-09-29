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    29 сентября 2020, 11:57

    Бренд Estée Lauder заплатит NASA $128 тысяч за рекламную съемку сыворотки для кожи в космосе

    Андрей Иванов

    Косметический бренд Estée Lauder выложит круглую сумму за рекламные фото сыворотки для кожи на борту МКС. Такая уникальная реклама стоит 128 тысяч долларов. Об этом сообщил журнал Bloomberg Businessweek.

    На борт Международной космической станции отправят 10 пузырьков с косметическим средством. Астронавты будут их фотографировать в течение четырех часов. Один из снимков сделают на фоне панорамного иллюминатора в отсеке управления станцией. Компания будет постить эти фотографии в соцсетях.

    Один из побывавших в космосе пузырьков с сывороткой весной планируют продать на благотворительном аукционе.

    По данным издания, рецессия на фоне пандемии коронавируса заставила многие бренды творчески относиться к рекламе. Потребители серьезно сократили свои расходы, поэтому увлечь их стандартными рекламными трюками сейчас сложно.

    В компании подчеркнули, что такого до них никто не делал. Фотосессия на орбите Земли стоит столько же, сколько рекламные посты на странице какой-нибудь знаменитости.

    Новости SMI.FM