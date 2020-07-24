Брейвик задумал заработать почти $10 млн на мемуарах

Норвежский террорист Андерс Брейвик ищет способ заработать и рассказать о себе. Он отправил письма разным и людям и СМИ в надежде, что они захотят написать о нем книгу.

Об этом сообщил писатель Кристоф Андерссон газете Sydsvenskan. Андерссон был одним из людей, получивших послание от преступника. По словам писателя, террорист намерен передать права на публикацию фильма, книги о нем или интервью с ним. За это он хочет получить 86 миллионов крон (порядка 9,7 миллиона долларов).

Андерссон уверен, что Брейвик сможет на этом заработать. Ведь по закону Норвегии доступ к материалам следствия можно получить только с разрешения преступника. Именно это поможет террористу продать права на публикацию своей истории.

Норвежец устроил два теракта 22 июля 2011 года. Сначала взрыв произошел в правительственном квартале Осло. Его жертвами стали восемь человек. Позже убийца отправился в молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Там он расстрелял 69 человек. О своем раскаянии за содеянное Брейвик заявил только в феврале 2018 года. Однако далеко не все ему поверили и сочли сказанное манипуляцией. Суд признал стрелка виновным и дал ему 21 год тюрьмы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме. Будучи в заключении, Брейвик поменял имя. Теперь по документам он — Фьотольф Хансен.

Ранее СБУ на Украине возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» после захвата автобуса с пассажирами в Луцке.