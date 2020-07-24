Брейвик задумал заработать почти $10 млн на мемуарах
Об этом сообщил писатель Кристоф Андерссон газете Sydsvenskan. Андерссон был одним из людей, получивших послание от преступника. По словам писателя, террорист намерен передать права на публикацию фильма, книги о нем или интервью с ним. За это он хочет получить 86 миллионов крон (порядка 9,7 миллиона долларов).
Андерссон уверен, что Брейвик сможет на этом заработать. Ведь по закону Норвегии доступ к материалам следствия можно получить только с разрешения преступника. Именно это поможет террористу продать права на публикацию своей истории.
Норвежец устроил два теракта 22 июля 2011 года. Сначала взрыв произошел в правительственном квартале Осло. Его жертвами стали восемь человек. Позже убийца отправился в молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утойя. Там он расстрелял 69 человек. О своем раскаянии за содеянное Брейвик заявил только в феврале 2018 года. Однако далеко не все ему поверили и сочли сказанное манипуляцией. Суд признал стрелка виновным и дал ему 21 год тюрьмы.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году отклонил жалобу Брейвика на условия содержания в тюрьме. Будучи в заключении, Брейвик поменял имя. Теперь по документам он — Фьотольф Хансен.
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