Мир 19 ноября 2023, 00:33 «Бредовое чувство величия». В США назвали абсурдом поведение Зеленского Экс-разведчик Риттер: Зеленский обнаглел и начал диктовать условия Западу YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский настолько уверовал в свою исключительность, что начал нагло диктовать Западу условия, требуя оружие и деньги. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета The Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на „мессию“, человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия», — заявил Риттер.

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В этом во многом вина Запада, который рекламировал и возвеличивал Зеленского, сравнивая с легендарным премьером Британии Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского ушло, считает американский офицер, с нынешним президентом Украины покончено.

Зеленский опасается, что в стране произойдет новый майдан, который организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство правительством.