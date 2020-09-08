Брэдли Купер считает премию «Оскар» бессмысленной

По словам Купера, голливудские кинопремии «интересные, но абсолютно бессмысленные». Он также подчеркнул, что в них нет ни капли творчества.

«Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе. Это довольно сложная вещь, над которой нужно работать, и она полностью лишена художественного творчества, это очень интересно и совершенно бессмысленно», — пояснил звезда фильма «Мальчишник в Вегасе».

Зрители знают Брэдли Купера по работе над такими фильмами, как «Звезда родилась», «Мальчишник в Вегасе», «Снайпер», «Мой парень псих» и другими. Он является лауреатом премий BAFTA и «Грэмми», кроме того, ранее он был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и «Тони».