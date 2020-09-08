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    08 сентября 2020, 14:56

    Брэдли Купер считает премию «Оскар» бессмысленной

    Анастасия Кременчугская

    Брэдли Купер, американский актер и режиссер, заявил, что премия «Оскар» и сезон премий совершенно не имеют смысла. Однако лауреат премий BAFTA считает ее интересной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
    Брэдли Купер считает премию «Оскар» бессмысленной

    По словам Купера, голливудские кинопремии «интересные, но абсолютно бессмысленные». Он также подчеркнул, что в них нет ни капли творчества.

    «Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе. Это довольно сложная вещь, над которой нужно работать, и она полностью лишена художественного творчества, это очень интересно и совершенно бессмысленно», — пояснил звезда фильма «Мальчишник в Вегасе».

    Зрители знают Брэдли Купера по работе над такими фильмами, как «Звезда родилась», «Мальчишник в Вегасе», «Снайпер», «Мой парень псих» и другими. Он является лауреатом премий BAFTA и «Грэмми», кроме того, ранее он был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и «Тони».

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