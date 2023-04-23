Мир 23 апреля 2023, 04:51 «Бредятина какая-то». Британцы назвали клоуном депутата, призвавшего готовиться к войне с Россией Telegraph: британцы раскритиковали депутата Сили за призыв готовиться к войне с Россией Unsplash

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Читатели британской газеты The Telegraph остро отреагировали на призыв депутата от острова Уайта Боба Сили готовиться к войне с Россией. Комментаторы назвали его клоуном, кабинетным стратегом и посоветовали пойти поспать.

Сили заявил, что Москва готовит «нападение на Запад», в частности, просчитывает варианты атаки Британии. Депутат считает, что российские корабли-шпионы уже составляют карты «ветряных электростанций и ключевых кабелей» у побережья Королевства. Сили призвал британцев готовиться к грядущему конфликту с Россией.

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«Боб Сили, ты — клоун! <…> Твоя писанина больше тянет на начальную школу. Или ты откровенно глуп, или плохо осведомлен — возможно и то, и другое», — написал Paul Warrener.

Читатель посоветовал Сили оставаться депутатом и не заниматься тем, в чем он не разбирается. Другой комментатор заявил, что депутат его попросту рассмешил.

«Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость», — посоветовал Look Ahead.

Британка отметила, что очень сложно отделить настоящие новости от военной пропаганды. Читатель под ником mr p blake заявил, что это самое глупое, что он когда-либо читал.