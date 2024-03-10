Мир 10 марта 2024, 19:39 «Бред сумасшедшего». В Госдуме раскрыли цель заявлений США о «ядерном ударе России» Депутат Швыткин назвал безумной подготовку США к ответу на «ядерный удар» РИА «Новости»

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Заявления США о возможном нанесении Россией ядерного удара по Украине — бред сумасшедшего. Об этом в интервью Lenta.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, факт распространения Соединенными Штатами информации о том, что они допускали подобное развитие событий, стал оправданием подготовки собственных ядерных сил, и, возможно, нанесения первого удара по России.

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Депутат напомнил, что Россия, в отличие от США, не использовала в отношении кого-либо ядерное оружие. А рассуждения о ядерной войне назвал безумством. При этом он отметил, что ядерный щит России всегда находится в состоянии боевой готовности.

«От таких безумцев, как США и страны Запада, которые имеют ядерное вооружение, можно ожидать все что угодно. Даже подобного рода заявления, которые они сделали о возможном готовящемся ударе со стороны России по Украине, — это бред сумасшедшего», — сказал депутат.

Соединенные Штаты, по информации телеканала CNN, рассматривали возможность ядерного удара России по Украине и готовились к этому с конца 2022 года. Американские чиновники, знакомые с ситуацией, рассказали, что рассматривали в качестве варианта неядерный ответ — удар конвенциональным оружием «по подразделениям ВС России».