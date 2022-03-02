«Бред полный!» Политолог Кедми оценил информацию об участии израильских спецназовцев в операции на стороне ВСУ

В СМИ появилась информация об израильских военных, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политолог из Израиля Яков Кедми рассказал, может ли эта новость быть правдивой, написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, на стороне украинской армии могут быть бывшие израильские спецназовцы элитных подразделений «ЦАХАЛ» и «Голани». Но их единицы. И говорить о том, что их на территории Украины много, не стоит.

«Заявлять о том, что израильские элитные войска задействованы в операциях ВСУ — бред полный! Может быть тот или другой вернувшийся на Украину израильтянин, который служил в армии. Но не больше», — добавил Кедми.