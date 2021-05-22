Технологическая документация вакцины «Спутник V», на получении которой настаивало бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa), передана регулятору прокуратурой штата Баия. Она представляет интересы консорциума девяти северо-восточных штатов страны. Это объединение договаривалось с Российским фондом прямых инвестиций о приобретении препарата.

Консорциум, сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, попросил незамедлительно провести анализ документов в семидневный срок. Причиной указано желание избежать проволочек с импортом на фоне срочной необходимости иммунизации населения Бразилии.

В стране было подтверждено присутствие «индийского» штамма коронавируса, еще более летального, нежели предыдущие варианты инфекции.

26 апреля бразильский регулятор запретил ввоз в страну «Спутника V». Однако ввиду высокой смертности населения и низкого уровня выздоровления президент Агентства национальной безопасности и обороны Бразилии Наир Блэр обратилась к правительству с просьбой поставить в страну 500 миллионов доз российской вакцины «Спутник V».