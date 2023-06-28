Мир 28 июня 2023, 09:28 Бразильский журналист нашел союзников России по всему миру Журналист Гарсиа: Россию поддерживают левые и правые движения по всему миру rawpixel

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Сближение интересов правых и левых движений по всему миру подталкивает их к поддержке России. Такое мнение в колонке для Newsweek выразил бразильский журналист Рафаэль Цавкко Гарсия.

Он указал на историческую идеологическую близость, которая является одной из причин поддержки левыми России. По словам журналиста, многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с СССР, и его ролью в противостоянии западному капитализму.

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«Это историческое наследие все еще влияет на их позицию сегодня, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью», — отметил Гарсия.

В качестве примера журналист привел Венесуэлу, которая воспринимает Россию как альтернативу блокаде своей экономики под руководством США. По мнению автора публикации, поддерживает РФ и бразильский лидер Лулу да Силва, несмотря на отличные отношения с западными странами. Гарсия подчеркнул, что левые нашли общий язык с лидерами правых популистов, которые выступают против либерального международного порядка.

«Это совпадение интересов стирает идеологические границы и приводит к общей поддержке России», — заключил автор статьи.

Ранее Лула да Силва выступил за реформирование Совбеза ООН. По его словам, пришло время сделать выбор в пользу многополярного мира.