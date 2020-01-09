Бразильский суд постановил убрать с Netflix фильм про Иисуса-гея

Он уточнил, что запрет является временной мерой. Окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си». Ранее петицию об удалении фильма с сервиса подписали более двух миллионов человек.

Комедия «Первое искушение Христа» рассказывает об Иисусе, которые возвратился из путешествия по пустыне и пришел на вечеринку в честь собственного тридцатилетия. На ней он познакомил родных со своим бойфрендом. Однако это были не все сюрпризы картины. По сюжету один из волхвов появился на празднике с секс-работницей.

Фильм стал настоящим потрясением для бразильских католиков. Они обвинили создателей ленты (комедийную группу Porta dos Fundos) в богохульстве. Их работа не понравилась представителям католической церкви и политикам. Возмущенные сюжетом комедии люди 25 декабря забросали офис комиков «коктейлями Молотова». Сейчас полиция ищет хулиганов. Уточняется, что один из них сбежал в Россию.