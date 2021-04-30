Бразильский регулятор заявил о готовности отменить запрет импорта «Спутника V»

Бразилия может пересмотреть решение, запрещающее закупать российский препарат от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антониу Барра Торрес.

«Мы приняли решение на основании полученных данных. <…> Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения», — привел слова Торреса ТАСС.

Глава агентства добавил, что 26 апреля регулятор, к сожалению, не смог одобрить импорт российской вакцины. Такую картину он назвал временной и отметил, что она может измениться.

«Мы не закрываем двери», — заявил Торрес, призвав всех сплоченно работать, чтобы победить общего невидимого врага.

Вечером 26 апреля агентство Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт «Спутника V». Верховный суд Бразилии установил для регулятора срок до конца месяца для принятия решения по российской вакцине. В противном случае разрешение на импорт выдадут автоматически. Агентство попросило суд дать больше времени для обсуждения вопроса.