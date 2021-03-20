Бразильский регулятор оштрафовал Apple за отсутствие зарядных устройств

Штраф на сумму 10,5 миллионов реалов (142 миллиона рублей) выписало управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу американской компании Apple. В ведомстве заявили, что отреагировали на жалобы покупателей iPhone, которых возмутило отсутствие зарядного устройства в коробке. Об этом сообщило издание Poder 360.

После регистрации жалоб пользователей регулятор попросил объяснений у компании. Но Apple на запрос не ответила.

Кроме того управление по защите прав потребителей обвинило американскую компанию в недобросовестной рекламе. Речь идет о ролике iPhone 11 Pro, который по уверениям производителя устойчив к пыли и брызгам воды. В рекламе показали изображение смартфона, по бокам которого стекала вода.

О том, что это явление не является постоянным, и непроницаемость устройства может уменьшаться со временем в рекламе указали маленькими буквами.

«Apple должна понимать, что в Бразилии существуют надежные законы и институты защиты прав потребителей. Компания должен уважать эти законы и эти учреждения», — заявил исполнительный директор регулятора Фернандо Капез.

Он уточнил, что компания может обжаловать вынесенный ей штраф через суд, где ей придется дать объяснения своим действиям.

Apple объявила, что не будет класть в коробку с iPhone 12 серии зарядное устройство и проводные наушники. Компания объяснила это заботой об экологии. Но все эти недостающие части можно приобрести в магазине в отдельной упаковке, что только увеличит количество пластика.