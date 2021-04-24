Бразильский регулятор обсудит импорт «Спутника V»

На следующей неделе Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) обсудит импорт вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее хотят закупить несколько штатов и муниципалитетов страны, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Внеочередное заседание об импорте вакцин и экстренном применении лекарств от коронавируса начнется в 18:00 понедельника (в полночь вторника 27 апреля по московскому времени).

Заседание назначено, чтобы выполнить судебное предписание. По закону, штаты могут подавать запросы об импорте вакцины от COVID-19, не зарегистрированной в стране. Регулятор Anvisa должен дать ответ в течение 30 дней.

13 апреля Федеральный верховный суд Бразилии разрешил ввозить в страну «Спутник V», если до конца месяца Anvisa не примет решение о применении этого препарата.

В суд обращались власти штатов Мараньян, Амапа, Пиауи и Сеара, которые участвовали в совместной закупке российской вакцины.

Регистрацией «Спутника V» занимается бразильская фармкомпания Uniao Quimica. Она уже дважды подавала документы, однако в Anvisa заявили, что не хватает необходимых бумаг и исследований.