Бразильский регулятор не разрешил импорт «Спутника V»

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщило РИА «Новости». Регулятор отклонил запрос до предоставления «недостающей информации».

В ходе заседания совет директоров Anvisa удаленно проголосовал за то, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт российской вакцины, которого губернаторы 14 штатов Бразилии добиваются с начала апреля.

Тогда же верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту «Спутника V», в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. В ответ на это регулятор попросил суд дать ему больше времени на это решение «для сбора данных об эффективности и безопасности препарата».

Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии до этого признала «Спутник V» безопасной и одобрила ее коммерческий выпуск в стране. Российскую вакцину «Спутник V» уже одобрили в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. Препарат занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.