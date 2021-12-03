Бразильский президент принял приглашение Путина приехать в РФ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина посетить РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — цитирует Болсонару ИА НСН.

Он планирует приехать в Россию в феврале или марте. Отмечается, что в ходе визита президента Бразилии будет сопровождать министерская делегация, состав которой пока не определился.