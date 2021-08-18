Бразильский певец призвал к участию в акции в поддержку президента страны

Певец и политик Сержио Рейс объявил об общенациональной забастовке в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом сообщило РИА ФАН.

Таким образом он хочет оказать влияние на Верховный суд Бразилии. По словам Рейса, к мероприятию присоединится Ассоциация водителей автотранспортных средств. Благодаря этому временно прекратятся перевозки в стране, что может иметь воздействие на судей.

«Мы готовим классический протест, без агрессии, без чего бы то ни было. Мы хотим найти способ расшевелить эту страну», — объявил он.