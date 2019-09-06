Бразильский министр поддержал своего президента и назвал Брижит Макрон безобразной

Бриджит Макрон приняла извинения бразильцев Подробнее

«Президент сказал это, и это — правда. Эта женщина действительно безобразна», — заявил Гедес под аплодисменты публики во время выступления перед предпринимателями в Форталезе.

Чтобы утихомирить смех присутствующих, Гедес добавил, что не существует уродливых женщин, но есть такие, на которых смотрят под неправильным углом. Он добавил, что СМИ сосредоточились на комментариях президента Бразилии Жаира Болсонару вместо обсуждения прогресса страны.

Ранее в социальных сетях появился фотоколлаж с изображением лидера Франции Эммануэля Макрона и Болсонару с их женами. Изображение сопровождала надпись: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность». Под постом бразильский лидер позволил себе оставить комментарий: «Не унижай человека. Ккккккк (изображение смеха. — прим.ред. „360“)». Позднее он удалил запись, чтобы избежать недопонимания. Однако к этому моменту уже успел разразиться настоящий скандал. В результате извинения перед Брижит Макрон за слова своего президента приносили жители Бразилии, напомнил сайт радиостанции «Говорит Москва».