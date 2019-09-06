Бразильский министр извинился за шутку о внешности жены президента Франции

Гедес согласился с президентом Жаиром Болсонару, который оскорбил первую леди Франции.

Целовали чужих жен и ссорились из-за России. Чем президенты занимались на саммите «Большой семерки» Подробнее

«Эта женщина, действительно, некрасива», — заявил министр на выступлении перед предпринимателями в Форталезе.

Жительницы Бразилии осудили главу ведомства за такие слова. После этого Гедес извинился и назвал свои слова шуткой.

Ранее в Facebook выложили две фотографии — с супругами лидеров Бразилии и Франции. Пост оценил президент Бразилии Жаир Болсонару. Жене Макрона достался от него нелестный отзыв. Позднее глава государства удалил свой пост.