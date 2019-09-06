Бразильский министр извинился за шутку о внешности жены президента Франции
Супругу президента Франции Брижит Макрон вновь назвали некрасивой женщиной. На этот раз так сказал министр экономики Бразилии Паулу Гедес, сообщил «Царьград» со ссылкой на Le Figaro. Однако потом чиновник извинился.
Гедес согласился с президентом Жаиром Болсонару, который оскорбил первую леди Франции.
Целовали чужих жен и ссорились из-за России. Чем президенты занимались на саммите «Большой семерки»Подробнее
«Эта женщина, действительно, некрасива», — заявил министр на выступлении перед предпринимателями в Форталезе.
Жительницы Бразилии осудили главу ведомства за такие слова. После этого Гедес извинился и назвал свои слова шуткой.
Ранее в Facebook выложили две фотографии — с супругами лидеров Бразилии и Франции. Пост оценил президент Бразилии Жаир Болсонару. Жене Макрона достался от него нелестный отзыв. Позднее глава государства удалил свой пост.