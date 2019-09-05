Бразильский футболист Кафу потерял сына

«Экспресс газета» рассказала, что сын Кафу Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями. У мужчины остановилось сердце в машине скорой помощи по пути в больницу. Информацию о случившемся подтвердил бывший партнер Кафу по национальной сборной.

По данным издания, Кафу является единственным футболистом в мире, который принял участие в трех финальных матчах чемпионатов мира. В составе сборной Бразилии он дважды становился победителем мундиалей в 1994 и 2002 годах.