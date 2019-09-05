Бразильский футболист Кафу потерял сына
Накануне скончался 29-летний сын двукратного чемпиона мира по футболу бразильца Кафу. Об этом сообщил «Чемпионат» со ссылкой на местные СМИ.
«Экспресс газета» рассказала, что сын Кафу Данило умер от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями. У мужчины остановилось сердце в машине скорой помощи по пути в больницу. Информацию о случившемся подтвердил бывший партнер Кафу по национальной сборной.
По данным издания, Кафу является единственным футболистом в мире, который принял участие в трех финальных матчах чемпионатов мира. В составе сборной Бразилии он дважды становился победителем мундиалей в 1994 и 2002 годах.