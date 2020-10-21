Бразильский доброволец умер при испытаниях вакцины AstraZeneca

В Бразилии подтвердили смерть добровольца, который участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. По неофициальным данным, доброволец получал плацебо.

О смерти участника сообщило бразильское агентство по надзору за здравоохранением (Anvisa). 28-летний волонтер Жоау Педро Фейтоса умер в последний, пятнадцатый день испытаний в результате осложнений, вызванных COVID-19. Погибший работал врачом, уточнила газета Globo. Его смерть наступила в понедельник, власти сообщили о случившемся только сегодня. Принимал ли Фейтоса вакцину или плацебо, в Anvisa не сообщили.

В компании AstraZeneca не стали комментировать смерть волонтера. По данным информированного источника Bloomberg, погибший не получал вакцину компании. Между тем, акции AstraZeneca уже подешевели более чем на 3% на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Пока в мире официально зарегистрированы только две вакцины от COVID-19 — это российские «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Масштабные испытания обеих вакцин продолжаются.