Бразильский депутат потребовал объяснить закупку «Виагры» для военных
Бразильский депутат Вас потребовал объяснить закупку «Виагры» для военных
Бразильские вооруженные силы закупят 35 тысяч единиц препарата для повышения потенции. Об этом сообщил депутат Элиас Вас, потребовавший объяснений от Минобороны страны.
«„Виагра“ в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц „Виагры“. Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов», — написал бразильский депутат в Twitter.
Сведения о препарате опубликовали на специальном портале для обеспечения транспарентности закупок. В сообщении медикамент назвали по активному веществу силденафилу, которое не так известно по сравнению с торговой маркой «Виагра».
Ранее ученые из университета Калифорнии провели исследование и выяснили, что между дешевыми препаратами для повышения потенции и снижением количества суицидов есть связь. Оказалось, что когда «Виагра» стала более доступной для жителей Швеции, в стране сократилось число самоубийств среди мужчин в возрасте от 50 до 59 лет. Специалисты сделали вывод, что здоровая сексуальная жизнь влияет на психическое здоровье людей.