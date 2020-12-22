Бразильский бомж снова обрел семью благодаря барбершопу и интернету

Бразильский бизнесмен Алессандро Лобо предложил бродяге еды, но он отказался от угощения и попросил устроить ему визит в барбершоп. Добрый предприниматель исполнил желание заросшего волосами бомжа и выложил видео преображения в Сеть. Этот ролик увидели родные бездомного, которые давно потеряли надежду его отыскать.

Как сообщил сайт телеканала Times Now News, Жоау Коэльо Гимареш пропал 10 лет назад. Он жил на улице и копался в мусоре, где находил себе пропитание и одежду.

Лобо увидел его на улице и предложил поесть. Истосковавшийся по человеческой жизни мужчина попросил встречу с барбером.

После стрижки Гимареша было не узнать. Ролик с его преображением стал вирусным и его увидела семья бездомного.

«Они (родственники Гимареша — прим. ред.) связались со мной, так как у него нет телефона или адреса. Мы проедем по окрестностям, чтобы попытаться найти его», — рассказал Лобо.

Бизнесмен добавил, что все люди должны стараться делать добро. Лобо не ожидал, что его поступок станет судьбоносным для семьи, которая много лет назад потеряла своего родного человека.