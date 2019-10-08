Бразильские студенты нашли в Атлантике послание от советских моряков
Молодые люди обнаружили бутылку с посланием на пляже близ местечка Герменегильду на Атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул в воскресенье, пишет Globo. 22-летняя Паула Соуза заметила, как ее младший брат играет со стеклянной бутылкой, присмотревшись, компания поняла, что в емкости есть содержимое.
Ожидание сменилось разочарованием, когда они не смогли понять ни одного слова. Паула опубликовала фотографию с письмом в группе студентов местного университета.
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«За несколько минут мы получили около 2000 сообщений. Одна из девушек, которая знала русский язык, перевела первые слова. Мы еще не знаем, что написано в письме. Это довольно сложно понять. Мы ищем переводчиков в Пелотасе, но это действительно сложно», — рассказала Паула Соуза.
Помочь бразильцам взялись российские специалисты из World Analytica. Так стадо известно начало письма.
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«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими…» — приводит отрывок из перевода издание.
Как предположили переводчики, МРХ — это Министерство рыбного хозяйства, а под «постановлениями», скорее всего, имеется в виду «сухой закон», введенный Михаилом Горбачевым.
Расшифровка усложняется еще и тем, что часть чернил утрачена, зато на месте текста сохранился рельеф надписи от продавливания авторучкой бумаги, по нему специалисты намерены восстановить утраченные фрагменты.
В Лаборатории по сохранению и восстановлению бумаги Федерального университета Пелотаса, которая теперь будет заниматься письмом, рассказали, что послание не имеет исторической или культурной ценности, но может быть полезно в изучении того, как подобные артефакты выдерживают агрессивные условия. В лаборатории предположили, что письмо сбросили в 1990 году у берегов Гренландии.