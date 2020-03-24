Бразильские преступники ввели комендантский час в Рио из-за коронавируса

Преступные банды ввели комендантский час в нескольких районах Рио-де-Жанейро. Жители просили об этом правительство, но те приняли другие меры для сдерживания коронавируса.

Жители сразу нескольких районов рассказали журналистам Globo, что преступные банды ввели комендантский час для населения из-за распространения коронавируса.

Правительство тоже пытается ограничить передвижения людей и изолировать крупнейший бразильский город. Они решили сократить движение поездов, паромов и метро. Но никаких ограничений по времени пребывания на улице введено не было.

Но преступники решились на более жесткие меры, и теперь в западной части Рио-де-Жанейро местным жителям лучше не выходить из дома после 20:00.

В соцсетях появились объявления о том, что те, кого заметят на улице вечером, к следующему разу научатся уважать правила. По словам авторов инициативы, правительство не может обеспечить безопасность населения, поэтому организованная преступность решила взяться за это. В полиции пока введение комендантского часа не подтвердили.

Всего в Бразилии коронавирус подхватили почти две тысячи человек. В штате, где находится Рио, подтвержден 191 случай заболевания, три человека погибли.