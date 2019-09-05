Бразильские болельщики устроили фееричное шоу для «Интернасьоналя». Видео

Полуфинал Кубка Бразилии проходил на стадионе в городе Порту-Алегри.

Болельщики «Интернасьоналя» поддержали спортсменов в буквальном смысле феерично. Они зажгли сотни огней, пели песни и танцевали, сопровождая футболистов до самого стадиона.

В итоге «Интернасьональ» разгромил «Крузейро» со счетом 3:0.

В финале Кубка Бразилии команда сразится с «Атлетико PR» 15 сентября.