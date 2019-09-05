Бразильские болельщики устроили фееричное шоу для «Интернасьоналя». Видео
Футбольные фанаты бразильского клуба «Интернасьональ» устроили такую фееричную поддержку, что команда разгромила своего соперника в «Крузейро» в полуфинале Кубка Бразилии. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Полуфинал Кубка Бразилии проходил на стадионе в городе Порту-Алегри.
Болельщики «Интернасьоналя» поддержали спортсменов в буквальном смысле феерично. Они зажгли сотни огней, пели песни и танцевали, сопровождая футболистов до самого стадиона.
В итоге «Интернасьональ» разгромил «Крузейро» со счетом 3:0.
В финале Кубка Бразилии команда сразится с «Атлетико PR» 15 сентября.