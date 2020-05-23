Бразилия заняла второе место в мире по числу инфицированных, опередив Россию

Министерство здравоохранения Бразилии опубликовало последние данные по количеству граждан, заболевших COVID-19. Их число достигло 330 890 заразившихся. Страна вышла на второе место в мире по числу больных, которое раньше занимала Россия (326 448).

В сообщении бразильского министерства сказано, что из общего числа случаев инфицирования излечились 40,9%, или 135 430 человек. Еще 174 412 человек проходят лечение.

Среднесуточное число заболевших составляет около девяти тысяч новых пациентов. С начала пандемии в Бразилии умерли 21 048 человек. Еще 3552 летальных случая ждут подтверждения.

Эпицентром заболеваемости являются Сан-Паулу и одноименный штат, в котором проживают более 21 миллиона человек.

22 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у российского президента сообщила, что Россия вышла на плато, и призвала продолжить соблюдать ограничительные меры, чтобы ситуация не ухудшилась.