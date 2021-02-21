Бразилия закупит «Спутник V» без конкурса

Власти Бразилии приобретут вакцину от коронавируса «Спутник V» без тендерных процедур. Препарат намерены купить у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций.

Соответствующее постановление бразильского Минздрава опубликовано в официальном издании правительства, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Указанная в нем стоимость лота — 693,6 миллиона реалов, или около 128,9 миллиона долларов. Поставщиком указан РФПИ в лице местной компании União Química Farmacêutica Nacional..

От конкурса при закупке освободили и вакцину Covaxin, разработанную индийской компанией Bharat Biotech.

Местный санитарный регулятор Anvisa пока не выдал разрешение на экстренное применение ни российской, ни индийской вакцине. В начале февраля бразильский сенат устранил формальные препятствия, которые мешали быстрому одобрению препаратов для профилактики COVID-19 ведущих мировых лабораторий.

В стране для экстренного применения одобрены вакцины британской AstraZeneca и китайской Sinovac. Агентство Anvisa также освободило от необходимости в регистрации препараты, которые поставляют по линии международного механизма COVAX.