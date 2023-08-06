Мир 06 августа 2023, 00:42 Бразилия заявила о необходимости участия России в переговорах по Украине G1: советник главы Бразилии заявил в Джидде о необходимости участия РФ в переговорах

Читать 360tv в

Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием российской стороны. Такое заявление сделал советник президента Бразилии Селсу Аморим в ходе встречи в Саудовской Аравии. Об этом сообщил портал G1.

«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны (конфликта — прим. ред.)», — сказал советник бразильского президента.

Реклама

Он назвал Украину «самой большой жертвой», и добавил, что «если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву» в переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее отметил, что начавшиеся в Саудовской Аравии переговоры по урегулирования конфликта на Украине можно оценивать только как мозговой штурм. Он отметил, что без России подобные переговоры «не могут выглядеть как событие, которое действительно способно гарантировать некие договоренности».

Переговоры по урегулированию украинского конфликта начались 5 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В них принимают участие представители 30 государств. Переговоры продлятся до воскресенья, 6 августа.