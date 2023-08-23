Мир 23 августа 2023, 13:39 Бразилия заявила о готовности присоединиться к усилиям по достижению мира на Украине Президент Бразилии: страна поддержит усилия по достижению мира на Украине Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Бразилия поддержала присоединение страны к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Лула де Силва во время саммита БРИКС в ЮАР, прямую трансляцию вел канал WION.

«Мы не должны недооценивать усилия по достижению мира. Мы должны покончить со смертями, которые происходят каждый день. Бразилия продвинула свою формулу мира, и мы готовы объединить усилия с другими участниками для достижения прекращения огня и долгосрочного мира», — заявил Лула да Силва.

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Он предупредил об опасности возникновения новых конфликтов, а также отметил, что за ситуацией на Украине сейчас пристально следил весь мир.

«Мы не можем оставаться в стороне и не заниматься главным конфликтом современности, разворачивающимся на Украине и имеющим последствия для всего мира», — указал президент Бразилии.

Лидер страны отметил, что ситуация на Украине показала ограниченность возможностей международных организаций, в том числе СБ ООН.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мировые финансовые системы стали инструментами для достижения геополитических целей. Он добавил, что главной темой БРИКС стал вопрос расчета в национальных валютах.