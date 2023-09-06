06 сентября 2023, 18:49
Бразилия заинтересовалась установлением прямого авиасообщения с Россией
Посол Бразилии Соарес: страна заинтересована в прямом авиасообщении с Россией
Бразилия проявила интерес к восстановлению прямого авиасообщения с Россией. Обсуждение вопроса находится на начальном этапе. Об этом ТАСС заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
По его словам, интерес к восстановлению авиасообщения фиксировался с обеих сторон.
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«Но это существенно упростило бы бразильцам посещение России, а россиянам — посещение Бразилии», — отметил дипломат.
Он добавил, что воплощение этой идеи потребует времени, однако работа уже идет. Если прямые перелеты между двумя странами возобновятся, это увеличит турпоток россиян в Бразилию, предположил Родриго де Лима Баэна Соарес.
Ранее Россия восстановила авиасообщение с Мьянмой. Первый перелет успешно прошел 5 сентября. Регулярный рейс выполнила авиакомпания Myanmar Airways Internationa по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Для поддержания традиции самолет встретили водяной аркой. При приземлении воздушного судна в Толмачеве присутствовал посол России в Мьянме Николай Листопадов.
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