Бразилия захотела себе атомную бомбу. США не дадут «по шапке»?

Комиссия верхней палаты парламента Бразилии рассмотрит вопрос о возможности государству иметь ядерное оружие. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил «360», имеет ли право страна на это.

Есть международные договоры, запрещающие распространение ядерного оружия, испытание ядерного оружия во всех средах. Такое было в Северной Корее, которая вышла из всех договоров, испытала ядерное оружие, а в конце концов создала баллистические ракеты с термоядерными боеголовками, которые могут долететь до Вашингтона. Кроме словесных угроз и выдвигания флота США к берегам Северной Кореи ничем это не закончилось Алексей Леонков.

По его словам, с другой стороны, весь мир увидел, что обладание ядерным оружием является неким гарантом то, что США и их союзники по блоку НАТО ничего в таких случаях делать не будут. С Северной Кореей с тех пор начали больше считаться.

Эксперт уже тогда прогнозировал, что «это станет тем самым прецедентом», а «другие государства захотят иметь такой аргумент у себя в арсенале».

«Бразилия — это задний двор США, как называют всю Южную Америку. США очень болезненно относятся к тому, что происходит в Южной Америке. Поэтому когда Бразилия это объявила, она должна понимать, что с первым, с кем она столкнется, это с Америкой. Если посмотреть на политическую жизнь, которая происходила в Бразилии, то там смена руководств страны обычно… одних политиков меняли на других, которые были более менее угодные США», — заметил Леонков.

Поэтому если сейчас Бразилия не согласует этот вопрос с США, между ними может произойти конфликт.

По его словам, многие государства будут выступать против такой инициативы Бразилии. Ведь «наличие ядерного оружия еще должно соответствовать крепкому государственному строю, когда к власти не могут прийти люди с какими-то агрессивными планами».

Ядерное оружие есть у России, США, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана, КНДР и Израиля (предположительно). Эти государства образуют группу под неофициальным названием «Ядерный клуб».