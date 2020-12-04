Бразилия захотела себе атомную бомбу. США не дадут «по шапке»?
Есть международные договоры, запрещающие распространение ядерного оружия, испытание ядерного оружия во всех средах. Такое было в Северной Корее, которая вышла из всех договоров, испытала ядерное оружие, а в конце концов создала баллистические ракеты с термоядерными боеголовками, которые могут долететь до Вашингтона. Кроме словесных угроз и выдвигания флота США к берегам Северной Кореи ничем это не закончилось
По его словам, с другой стороны, весь мир увидел, что обладание ядерным оружием является неким гарантом то, что США и их союзники по блоку НАТО ничего в таких случаях делать не будут. С Северной Кореей с тех пор начали больше считаться.
Эксперт уже тогда прогнозировал, что «это станет тем самым прецедентом», а «другие государства захотят иметь такой аргумент у себя в арсенале».
«Бразилия — это задний двор США, как называют всю Южную Америку. США очень болезненно относятся к тому, что происходит в Южной Америке. Поэтому когда Бразилия это объявила, она должна понимать, что с первым, с кем она столкнется, это с Америкой. Если посмотреть на политическую жизнь, которая происходила в Бразилии, то там смена руководств страны обычно… одних политиков меняли на других, которые были более менее угодные США», — заметил Леонков.
Поэтому если сейчас Бразилия не согласует этот вопрос с США, между ними может произойти конфликт.
По его словам, многие государства будут выступать против такой инициативы Бразилии. Ведь «наличие ядерного оружия еще должно соответствовать крепкому государственному строю, когда к власти не могут прийти люди с какими-то агрессивными планами».
Ядерное оружие есть у России, США, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана, КНДР и Израиля (предположительно). Эти государства образуют группу под неофициальным названием «Ядерный клуб».