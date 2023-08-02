Мир 02 августа 2023, 10:49 Бразилия вслед за Индией воспротивилась расширению БРИКС Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС РИА «Новости»

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Расширение БРИКС плохо скажется на авторитете объединения и региональном балансе, поэтому Бразилия вслед за Индией выступила против новых членов. Об этом агентству Reuters сообщили три правительственных источника.

Если раньше основным противником расширения являлась Индия, то теперь, когда она смягчила свою позицию, им стала Бразилия. По мнению ее правительства, БРИКС стал противовесом таким влиятельным объединениям, как G7. Союз с Россией, Индией, Китаем и ЮАР оставался сплоченным и обеспечивал региональный баланс.

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«Расширение может превратить блок в нечто другое», — озвучил позицию бразильских властей один из собеседников агентства.

Заявки других стран на членство обсудят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдет с 22 по 24 августа. По словам источника из правительства, Бразилии придется сдаться. Она предложит принять новые страны в качестве партнеров и сохранить главенствующую роль пяти действующих участников.

Президент России Владимир Путин не приедет на саммит, но присоединиться по видеосвязи, сообщили «Известия». Делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.