Бразилия вновь приостановила регистрацию «Спутника V»

В Бразилии приостановили рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило, что ему не предоставили необходимой информации о препарате.

Производство и продажу вакцины курирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Бразилии его интересы представляет фармкомпания Uniao Quimica. Она начала производить «Спутник V» в январе 2021 года.

«Несмотря на приостановку, Anvisa продолжает рассмотрение остальной информации, представленной Uniao Quimica», — сказано в сообщении регулятора.

Первую заявку на регистрацию вакцины Uniao Quimica подала в середине января. Регулятор ее отклонил, запросив у компании дополнительные документы.

13 марта бразильский Минздрав сообщил о заключении контракта на закупку «Спутника V». Вторую заявку на регистрацию препарата подали 26 марта.

Ранее стало известно, что Минздрав США отговаривал Бразилию покупать российские вакцины. Об этом говорилось в отчете Министерства за 2020 год.