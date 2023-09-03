Мир 03 сентября 2023, 20:29 Бразилия столкнется с проблемами на саммите G20 из-за конфликта на Украине CNN Brasil: раскол внутри G20 станет дипломатическим вызовом для Бразилии РИА «Новости»

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Противоречия среди стран — участниц G20 осложнят работу Бразилии в качестве председателя саммита. Об этом предупредил телеканал CNN Brasil.

По данным журналистов, раскол среди стран — участниц G20 из-за украинского конфликта станет серьезным дипломатическим вызовом для Бразилии. С другой стороны, этот вызов может повысить международный авторитет латиноамериканской страны.

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«У Бразилии может появиться возможность расширить свое международное пространство, если она сможет использовать саммит для уменьшения разногласий между странами-членами», — заявил источник телеканала.

При этом сама «Большая двадцатка» мало чем может повлиять на решение конфликта.

Журналисты сообщили, что Бразилия выбрала три приоритетные темы для саммита G20: борьбу с неравенством в мире, с изменением климата и продвижение глубоких реформ в системах глобального управления.

Председательство в «Большой двадцатке» Бразилия займет после того, как в столице Индии состоится заключительный саммит 9–10 сентября.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, выступит на двух пленарных заседаниях и проведет на его полях двусторонние переговоры.

Украину на нынешний форум в Нью-Дели организаторы не пригласили.