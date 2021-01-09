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    09 января 2021, 03:36

    Бразилия сообщила об инциденте во время испытаний вакцины Janssen-Cilag

    Валерия Шафирко

    Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии сообщило о возникших проблемах со здоровьем у одного из добровольцев, который участвует в клинических испытаниях вакцины от коронавируса разработанной компанией Janssen-Cilag.

    Указанная компания принадлежит американской Johnson & Johnson.

    Инцидент произошел 2 января, казано на сайте Anvisa. Однако подробности произошедшего не разглашаются. В сообщении указано, что испытания останавливать не планируется.

    «Необходимости приостанавливать проведение клинических испытаний нет, поскольку, по информации компании, набор волонтеров был завершен 9 декабря 2020 года. То есть больше не осталось волонтеров, которым предстояло бы получить испытуемую вакцину или плацебо», — говорится в сообщении агентства.

    По оценкам компании и комиссии по расследованию, случившееся не связано с вакциной.

    В начале января стало известно, что два постояльца норвежского дома престарелых умерли через несколько дней после прививки вакциной от компании Pfizer. В Норвегии заявили, что сейчас внимательно изучают эти случаи, чтобы понять, есть ли связь между смертью и препаратом от коронавируса. При этом в Норвежском агентстве по лекарственным средствам напомнили, что было несколько случаев с тяжелой аллергической реакцией на препарат у жителей Великобритании и США.