facebook_pixel
    18 марта 2022, 23:10

    Бразилия решила заблокировать Telegram

    Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram

    Дарья Бунякова

    Жители Бразилии больше не смогут пользоваться российским приложением для обмена сообщениями Telegram. Верховный суд страны постановил заблокировать работу мессенджера.

    Бразилия решила заблокировать Telegram

    По информации бразильского медиахолдинга Globo, заблокировать Telegram в стране попросила федеральная полиция. Верховный суд одобрил запрос после того, как компания проигнорировала требование о блокировке пользователей, распространяющих ложную информацию.

    Как заявили правоохранители, Telegram «печально известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными и полицейскими органами в нескольких странах». Полицейские подчеркнули, что из-за отказа сотрудничать с властями приложение превращается в площадку для распространения информации с криминальными последствиями.

    Сейчас постановление суда находится на стадии исполнения. Цифровые платформы и интернет-провайдеров уже оповестили, что они должны принять меры по блокировке Telegram на территории Бразилии. Если они не выполнят это требование, то им может грозить штраф до 100 тысяч реалов в день (более двух миллионов рублей).