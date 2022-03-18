Бразилия решила заблокировать Telegram

Жители Бразилии больше не смогут пользоваться российским приложением для обмена сообщениями Telegram. Верховный суд страны постановил заблокировать работу мессенджера.

По информации бразильского медиахолдинга Globo, заблокировать Telegram в стране попросила федеральная полиция. Верховный суд одобрил запрос после того, как компания проигнорировала требование о блокировке пользователей, распространяющих ложную информацию.

Как заявили правоохранители, Telegram «печально известен своей позицией отказа от сотрудничества с судебными и полицейскими органами в нескольких странах». Полицейские подчеркнули, что из-за отказа сотрудничать с властями приложение превращается в площадку для распространения информации с криминальными последствиями.

Сейчас постановление суда находится на стадии исполнения. Цифровые платформы и интернет-провайдеров уже оповестили, что они должны принять меры по блокировке Telegram на территории Бразилии. Если они не выполнят это требование, то им может грозить штраф до 100 тысяч реалов в день (более двух миллионов рублей).