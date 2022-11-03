Бразилия при новом президенте продолжит выступать против антироссийских санкций | 360°

Мир 03 ноября 2022, 08:22 Бразилия при новом президенте продолжит выступать против антироссийских санкций Посол Лабецкий: Бразилия продолжит выступать против антироссийских санкций

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Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит придерживаться позиции неприятия антироссийский санкций. Об этом сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к <…> той санкционной политике, которую они проводят против нас», — процитировало дипломата РИА «Новости».

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Он, однако, убежден, что Бразилия будет придерживаться суверенной внешней политики, исходя из «национальных интересов», а не из того, что диктуют ей другие.

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Лабецкий назвал страну «супердержавой в сфере агроиндустрии» и одним их центров решения мировых проблем в сфере экологии. По мнению посла, Бразилия способна влиять на глобальные процессы в области промышленности и продовольственной безопасности.

Ранее избранный президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в первую очередь намерен побороть голод и неравенство в стране. Ранее он уже возглавлял страну и всегда поддерживал Россию.