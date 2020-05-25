Бразилия получит от США тысячу аппаратов ИВЛ

Совет национальной безопасности США решил направить в Бразилию тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение совета.

«США признают решительные усилия правительства Бразилии (в борьбе с эпидемией — ред.) и в ближайшее время будут укреплять наше партнерство в области обороны и торговли», — сказано в тексте заявления.

Бразилия заняла второе место в мире по количеству инфицированных граждан. Их число достигло более 360 тысяч человек. В стране умерли уже свыше 22 тысяч пациентов.

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну иностранцев, за последние две недели побывавших в Бразилии.

Ранее в Конгрессе США депутаты от Демократической партии потребовали главу государства объяснить, на каких основаниях он решил направить в Россию 200 аппаратов ИВЛ. Они заподозрили, что Трамп на деньги налогоплательщиков позволяет себе «политические реверансы» перед Москвой, направившей в США гуманитарный груз весом в 60 тонн.