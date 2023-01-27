Мир 27 января 2023, 21:22 Бразилия отказалась «провоцировать русских» Folha de S.Paulo: Бразилия отказался передавать Германии боеприпасы для танков Unsplash

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался передавать Германии боекомплекты для танков, из опасения, что они попадут на Украину. Об этом сообщила бразильская газета Folha de S.Paulo

Решение об отказе отправки боеприпасов в Германию было принято 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главнокомандующими Вооруженными силами и министром обороны Жозе Мусио Монтейро. По данным издания, это произошло накануне отставки главнокомандующего сухопутных войск Жулио Сезара Арруды. Утверждается, что именно он поднял на встрече вопрос о передаче Германии боеприпасов для танков.

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По информации газеты, Лула да Силва отказал в передаче с аргументом, что «не стоит провоцировать русских».

Бразилия выступила с просьбой поменяться с Россией местами в председательстве в БРИКС. Очередь Бразилии перенесли на 2025 год, изменения согласовали все задействованные страны. Россия станет председателем в 2024 году, а Бразилия в 2025 году.