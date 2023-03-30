Мир 30 марта 2023, 22:27 Бразилия отказалась подписывать декларацию «Саммита за демократию» против России O Globo: Бразилия не подпишет антироссийскую декларацию «Саммита за демократию» Pxhere

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Бразилия отказалась подписывать итоговую декларацию организованного Соединенными Штатами «Саммита за демократию». Об этом сообщила газета O Globo, ссылаясь на дипломатические источники страны.

Причиной отказала стала антироссийская направленность декларации. По мнению властей страны, в документе излишне сфокусировали внимание на украинском кризисе, используя это для осуждения России.

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«Недопустимо использовать знамена демократии для возведения стен и создания раздоров. Защищать демократию — значит бороться за мир», — сказал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Он не участвовал в мероприятии, но направил документ организаторам мероприятия. Его текст оказался в распоряжении издания. В письме отмечено, что над миром нависла «угроза новой холодной войны и неизбежности военного столкновения».

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подобные саммиты проявлением американских неоколониальных практик. За усилиями по подготовке таких мероприятий стоит стремление узаконить власти США свои инструменты контроля.