Мир 28 июля 2023, 07:27 Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина Минюст Бразилии: страна отклонила запрос США об экстрадиции россиянина Черкасова Freepik

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Верховный суд Бразилии отклонил запрос властей Соединенных Штатов об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, осужденного за шпионаж в интересах иностранного государства и мошенничество. Об этом сообщили на сайте бразильского Министерства юстиции.

Поясняется, что Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества Минюста счел запрос необоснованным. У обвиняемого уже имелся запрос об экстрадиции, и он поступил из России, причем Федеральный верховный суд его одобрил. Однако исполнение просьбы приостановили. Дело в том, что бразильские законы подразумевают экстрадицию для осужденных в стране за преступления, наказуемые лишением свободы, только после завершения процесса или исполнения приговора. Исключение — случаи досрочного освобождения.

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Сергей Черкасов получил 15 лет заключения в прошлом году. Минюст США досрочно предъявил ему обвинения весной. В Соединенных Штатах полагают, что россиянин под именем бразильца действовал в их стране качестве агента и мошенничал с визами и банковскими средствами.