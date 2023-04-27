Мир 27 апреля 2023, 14:34 Бразилия объяснила, почему отказалась вернуть Германии снаряды для танков Президент Лула да Силва: Бразилия отказала канцлеру ФРГ в снарядах во избежание конфликта Unsplash

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Бразилии продать танковые снаряды для поставок Украине. Однако ему отказали, чтобы не спровоцировать конфликт с Россией. Об этом сказал в интервью El Pais президент Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я сказал Олафу Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что, если будет запущен хоть один снаряд и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в конфликт», — сказал он.

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Канцлер во время последнего визита попросил власти Бразилии перепродать обратно снаряды для танков, купленные когда-то в Германии. Он предупредил, что их поставят Украине. Именно поэтому, по словам да Силвы, страна отказалась это делать.

Президент заявил, что постарается внести свой вклад в разрешение конфликта. Он выразил уверенность, что соглашение между Россией и Украиной возможно, несмотря на то, что обе стороны хотят выйти победителями.

Лула да Силва ранее предложил объединиться и создать аналог G20 для того, чтобы остановить украинский конфликт. Он выдвинул в качестве посредников в переговорах Индию, Китай, Бразилию и Индонезию.