Бразилия не разрешила экстренно использовать вакцину «Спутник V»

Бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до проведения третьей фазы испытаний. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Запрос на экстренное использование препарата подавала компания Uniao Quimica — партнер Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого создали «Спутник V».

В релизе Anvisa, который привел ТАСС, говорится, что этот запрос «не удовлетворяет минимальным критериям», среди которых отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических исследований, а также из-за вопросов, «касающихся передовых методов производства».

В конце декабря 2020 года Uniao Quimica обратилась в Anvisa за разрешением на проведение третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в Бразилии. Агентство вскоре запросило дополнительные сведения о российской вакцине.

15 января Uniao Quimica направила регулятору запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 миллионов доз «Спутника V».