21 июня 2023, 13:04
Бразилия не представила России мирный план по Украине — Кремль
Песков: контакты России с Бразилией по Украине продолжили, но без наработок
Правительство Бразилии не представило России конкретных наработок по урегулированию конфликта на Украине, однако стороны продолжили поддерживать диалог. Предпосылок к осуществлению плана пока нет, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«[Контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но ни конкретных наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — сказал он.
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией и предложил услуги посредника. Он заявил, что нужно найти альтернативный вариант разрешения конфликта.
По информации «Царьграда», бразильский лидер уличил США и страны Европы в нежелании остановить конфликт мирным путем. Их больше волнуют поставки оружия и расширение контингента НАТО, чем позиция остального мира.
Дмитрий Песков
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