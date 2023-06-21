Мир 21 июня 2023, 13:04 Бразилия не представила России мирный план по Украине — Кремль Песков: контакты России с Бразилией по Украине продолжили, но без наработок РИА «Новости»

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Правительство Бразилии не представило России конкретных наработок по урегулированию конфликта на Украине, однако стороны продолжили поддерживать диалог. Предпосылок к осуществлению плана пока нет, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«[Контакты] есть, поддерживается диалог с бразильской стороной. Но ни конкретных наработок, ни предпосылок для успешной реализации таких замыслов пока, к сожалению, нет», — сказал он.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией и предложил услуги посредника. Он заявил, что нужно найти альтернативный вариант разрешения конфликта.

По информации «Царьграда», бразильский лидер уличил США и страны Европы в нежелании остановить конфликт мирным путем. Их больше волнуют поставки оружия и расширение контингента НАТО, чем позиция остального мира.