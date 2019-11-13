  • Бразилия и США признали сенатора Аньес и. о. президента Боливии

    13 ноября 2019, 18:06

    Артур Блянихов

    Американские и бразильские власти признали оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы Боливии, передает РИА ФАН.

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    И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак написал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Аньес и прочими органами власти в стране.

    В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Бразилии Эрнесту Араужу обозначил, что сенатор приняла власть на законных основаниях, поскольку, по его словам, все конституционные процедуры были соблюдены.