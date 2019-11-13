Бразилия и США признали сенатора Аньес и. о. президента Боливии

«Коварный удар»: переход президентской власти к Аньес в Боливии признали законным Подробнее

И.о. помощника госсекретаря США по вопросам Западного полушария Майкл Козак написал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Аньес и прочими органами власти в стране.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Бразилии Эрнесту Араужу обозначил, что сенатор приняла власть на законных основаниях, поскольку, по его словам, все конституционные процедуры были соблюдены.