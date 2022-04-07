Бразилия допустила возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой

Дипломатические отношения между Бразилией и Венесуэлой могут возобновиться при одном условии. Об этом заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса, сообщил ТАСС со ссылкой на заседание парламентской комиссии по внешним связям.

«Сейчас, когда США изучают возможность сделать исключение по вопросу об эмбарго на экспорт венесуэльской нефти, мне кажется, мы можем попробовать пересмотреть вопрос дипломатических отношений», — процитировал RT слова Франса.

Условиями нормализации отношений является требование о том, что венесуэльские власти должны расширить свободу СМИ, выпустить на свободу политзаключенных и обеспечить реальную приверженность свободным выборам и демократии.